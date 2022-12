Hace bien poquito que nos enteramos de que Ester Expósito (21) tenía el 'cuore' ocupado por una actor argentino cuyo nombre (sí que nos acordamos) es Nicolás Furtado. Se les había visto juntos en la estación de AVE de Sevilla porque volvían de una fiesta en la que por otro lado en ningún momento se les relacionó peeeeero las imágenes no mienten y los actores estaban en una actitud que muy de amigos no es. La cosa es que además Nicolás viene con culebrón ya que es el exnovio de la China Suárez y claro, ahora se ha liado porque Ester ha dado 'me gusta' donde más duele.

Todo viene porque la revista 'Paparazzi' publicaba en Instagram una información en la que ponían a China Suárez (recordemos también exnovia de David Bisbal) de robamaridos por toda su movida con Wanda y Mauro Icardi y a la que Ester Expósito le daba 'like' públicamente. "En nuestras stories, el primer matrimonio que la China Suárez "se cargó" y que le valió su tremendo mote de "roba maridos", se puede leer en la publicación. Pero tranqui, si no entiendes toda esta movida nosotras te ponemos al día. A Nicolás Furtado le ha salpicado el culebrón del Paris Saint-Germain que tiene implicado a Mauro Icardi (sí, el hermano de Ivana Icardi). ¿Por qué? Al parecer tuvo una relación con la actriz argentina Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez y ahora hay polemiquitas varias. Nicolás y La China comenzaron su relación en España pero lo suyo terminó cuando Wanda, la que era mujer de Mauro Icardi, la acusase de romper su familia. "Otra familia más que te cargaste", decía Wanda en redes. Finalmente toda esta movida terminaba con Wanda perdonando al futbolista y Eugenia Suárez defendiéndose públicamente: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un 'déjà vu' infernal donde vuelvo a pagar con mi reputación". ¿Estará ahora Ester Expósito también metida en todo esto? 18