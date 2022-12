El debate de Pesadilla en el Paraíso este domingo ha empezado con una sorpresa para los seguidores más acérrimos del ‘reality’ de Telecinco. Al inicio la emisión para los abonados en MiTele Plus en el inicio del programa ha habido un cambio de presentador que nadie esperaba.

En la primera imagen de Pesadilla en el Paraíso se ha podido ver a Nagore Robles dirigiendo el espacio, pero, ¿Dónde estaba Carlos Sobera? ¿Qué le ha pasado?

La colaboradora de Mediaset ha explicado el motivo de la ausencia del también presentador de First Dates. Aunque ha aprovechado para darse el gustazo de presentar en 'prime time' y, oye, no se le da nada mal a la veterana analista de Telecinco

Nagore ha dado las buenas noches a todos los espectadores y en tono jocoso ha amenazado con ponerse a bailar en el plató antes de explicar qué ocurría con Sobera.

🔛 Arranca #PesadillaParaíso15 en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕



👉 Noche de reencuentros

👉 Dani G visita el plató tras su expulsión

👉 Visita a la granja de la madre de Bea y de los padres de Israel



Y a las 22:00h seguimos en @telecincoes y mitele https://t.co/LMureATr7e pic.twitter.com/VOZmxLv90X — mitele plus (@miteleplus) 11 de diciembre de 2022

¿Cuál es el motivo de la ausencia de Carlos Sobera en Pesadilla en el Paraíso?

Los primeros minutos del debate del reality de Telecinco han empezado sin Carlos Sobera. Sin embargo la propia Nagore Robles, que lo ha sustituido, ha revelado el motivo de su ausencia.

"He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros en Mitele Plus".

La primera vez de Nagore al frente de un reality de Telecinco

Desde que empezara su andadura en Mediaset en su participación en Gran Hermano 11 en el año 2009, Nagore siempre ha estado ligada como colaboradora a varios programas de Telecinco ya fuera de prensa rosa o 'realities'. Sin embargo nunca había tenido la oportunidad, aunque solo fuera por unos minutos, de dirigir un programa en 'prime time'.

La colaboradora vasca ha pasado por todos los platós en estos últimos trece años: Gran Hermano, El Programa de Ana Rosa, Sálvame, Mujeres y Hombres y Viceversa o Secret Story, entre otros. Hasta al fecha solo había probado suerte en el 'dating show' de Cuatro, Baila Conmigo aunque sin demasiada relevancia, pese a ser una de las colaboradoras más importantes de la cadena.

De hecho su crecimiento y su buen hacer en Telecinco, sobre todo, en esta edición de Pesadilla en el Paraíso la llevarán a ser la que sustituya Lara Álvarez, para ser la titular en ese puesto.