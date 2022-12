En esta época que nos toca vivir es más difícil que nunca conseguir trabajo. Tanto si acabas de salir al mercado laboral como si tienes experiencia y te encuentras en una situación de desempleo. Esta circunstancia hace que cada detalle cuente mucho y sea fundamental tener un curriculum vitae impecable.

Es habitual que el personal de recursos humanos se encuentre con fallos importantes en los CV que recibe. Muchas veces son errores formales que simplemente se le han escapado al aspirante mientras repasaba y que, pese a ser minucias, dan la mala imagen suficiente para cribarlo. En otras ocasiones, y serán estas en las que nos centremos, la equivocación está en el planteamiento y toca reformular las ideas. El popular ingeniero Miguel Ángel Durán ha lanzado una serie de consejos en base a casos reales que vamos a repasar.

[ H I L O ] ⇩ — Miguel Ángel Durán (@midudev) 13 de diciembre de 2022

Precaución extrema ante erratas y fallos de redacción

Como decíamos antes, un error formal en el curriculum vitae es un adiós casi seguro al puesto de trabajo. Este documento es tu carta de presentación y no puede contener erratas o faltas de ortografía. Es como si aparecieses ante la persona que te tiene que contratar con la camisa puesta del revés. El mejor consejo para evitarlas es compartir el CV con familiares y amigos para que lo repasen detalladamente y localicen, si los hay, fallos de los que no te habías percatado.

Sin rodeos: estilo directo, dinámico y sin florituras

En algunas profesiones es importante redactar bien, pero el curriculum no es el lugar en el que debes demostrarlo. La persona encargada de RRHH tendrá decenas de documentos que leer y si le aburres no se detendrá a analizar el tuyo, así que debemos ser muy concisos. Huye de frases largas, conectores y cuando no sean necesarios también de los verbos. No pongas "tengo más de diez años de experiencia trabajando en empresas del sector de la hostelería" pudiendo resumirlo a "+10 años de experiencia en hostelería".

Lo más importante al principio y lo superfluo al final

Si las primeras líneas no convencen puedes olvidarte del puesto, así que al grano. Muchas veces las empresas solo quieren conocer tu experiencia laboral y, si acaso, tu formación. Así que hay que empezar por ahí tras presentarte brevísimamente. Primero cuenta dónde has trabajado y si has tenido empleos que puedan estar peor vistos omítelos en caso de que tengas una buena trayectoria en el sector en el que buscas trabajo. Las prácticas son importantes si estás empezando, si no solo lo son si la empresa tiene buen nombre o pasaste más de tres meses.

Si has tenido un periodo largo de inactividad intenta disimularlo, ya que muchas veces se descartan CV porque lo pueden asociar a dejadez y no a la dificultad que tiene conseguir un empleo. Sobra decir que tienes que personalizarlo según a qué empresa se lo presentes porque cambia sustancialmente lo que es relevante y lo que no. Después añade la educación. Finalmente toca poner las habilidades, siendo muy selectivos con lo que es importante y omitiendo lo superfluo.

No hay que ser pretenciosos con los títulos educativos

Un clásico de los CV es pensar que tienes más opciones de conseguir el puesto si pones quince cosas en el apartado de formación. Si tienes un grado, un máster y un curso especializado en el sector para el que trabajas no pongas la ESO, el Bachillerato, el Grado Elemental de Música (salvo que sea relevante para tu trabajo) o un A2 de un idioma, que están al alcance de casi cualquiera que se lo proponga. Es mejor tener menos cosas y todas importantes que llenar el curriculum de datos irrelevantes que además de sumar poco te harán parecer una persona pretenciosa.

Estás para aportar a la empresa, no para aprender

En un intento por parecer humildes, muchos aspirantes cuentan en la introducción que quieren aprender. Craso error: si una empresa te contrata y te paga un sueldo es para que produzcas, no para que te formes. Cuenta lo que puedes aportar y no lo que te puede dar a ti ese trabajo. Es un fallo muy común en jóvenes recién salidos de la universidad que buscan su primer trabajo y aún tienen metido en la cabeza el chip educativo.

Ser dinámico no es presentar un esquema: explica brevemente tu experiencia

Está el extremo de las florituras y también el polo opuesto: presentar un esquema con muchos puntitos y ninguna explicación. Ese tipo de CV rara vez te dará un trabajo. En cada entrada del apartado de experiencia tienes que explicar de forma concisa y sin alardes qué hiciste en la empresa. Eso es clave para que la persona que lee tu curriculum comprenda mejor cuál es tu perfil.

A partir de todos estos consejos ya tienes una base de ideas con la que mejorar tu curriculum vitae. En este campo no hay verdades absolutas y cada trabajador de RRHH puede tener criterios distintos, pero guiándote con estas pinceladas tendrás más posibilidades de triunfar. ¡Buena suerte y no decaigas!