First Dates es uno de esos programas de relleno que siempre tienen una aceptable cuota de audiencia. Es el típico programa que tienes puesto y no le prestas demasiada atención salvo para criticar lo que estás viendo. Vamos, algo parecido a lo que mostró Albert, un tipo algo sobradillo.

El catalán es un funcionario de 57 años que se autodefinió como "tierno y cariñoso", aunque no mostró mucho de esto a Roser. Ella, agente inmobiliaria de 52 años, sí que parecía adaptarse más a esas etiquetas. El hecho es que la primera impresión que se llevaron ambos fue bastante pobre.

En la primer vídeo que graban al poco de conocerse, ella dejó claro que le pareció que el funcionario no iba lo suficientemente presentable: "A una cita se viene arreglado. Yo me he esmerado y él no tanto como yo esperaba".

Crítica a su cita y al menú de First Dates

Él fue algo más al físico: "No me ha gustado nada así de primeras. Me gustan las mujeres bajitas, pero el tamaño no es mi prototipo, me gustan delgadas".

Pasaron los minutos de la cita y Albert no tardó en mandar un zasca soez a su cita cuando ella dijo que le gustaba la aventura: "Eso dicen todas, pero las sacas del misionero...". Poco después, el zasca se lo lanzó al programa, quejándose del menú: "Tendré que venir más aquí, porque ponen poca cantidad". Por cierto, ninguno quiso repetir cita.