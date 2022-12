La última edición del 'Sálvame Deluxe' ha sido una de las más interesantes y seguidas de los últimos tiempos. El plato estrella fue el Polígrafo de Alba Carrillo para hablar de la infidelidad de Jorge Ruiz con ella. Sin embargo el otro protagonista en el plató de Mediaset fue uno de los rostros más conocidos de la cadena. José Antonio Avilés fue el invitado de este sábado. El colaborador del programa reveló al resto de sus compañeros y delante de toda España, las últimas noticias que recibió hace algunas semanas sobre su estado de salud.

Avilés ha tenido que someterse a una prueba tras la que le han diagnosticado unas pequeñas manchas en el cerebro por un micro ictus: "No le he contado nada a nadie. Los directores de 'Sálvame' sí lo saben porque cuando me lo confirma el médico hablo con la dirección de 'Sálvame Diario'. Un mes después de hacerme el test de inteligencia los directores me llaman para comentarse que la psicóloga quería hablar conmigo por un tema de salud", ha empezado contando José Antonio Avilés. Durante la entrevista ha estado acompañado de la psicóloga, que ha añadido: "Después de analizar el informe y los resultados de su memoria verbal tan baja y diferente a los demás consulté a los compañeros neuropsiquiatras. Había posibilidad de que pudiera ser algo grave".

Muy afectado, Avilés proseguía contando su experiencia: "Tenía miedo de que fuese un tumor. Lo descartaron y dijeron que eran estas manchas muy pequeñas, que sufre mucha gente pero que no lo saben porque no se hacen esta prueba". Asimismo el conocido colaborador de Mediaset explica que no tendrá demasiados problemas para mantener su estilo de vida habitual: "Me han dicho que puedo hacer vida normal y que esto es algo que tiene mucha gente, pero que tengo que controlar el estrés"

Aunque no sabe cuál es el origen concreto de ese problema de salud, Avilés apunta a su paso por Supervivientes en 2020: "Una noche me levanté con un dolor en un ojo muy fuerte, tensión alta y ganas de vomitar. Fui al médico y me dijo que podría deberse al estrés. Tras la prueba de ahora los médicos me han comentado que pudo producirse ese día perfectamente pero que ahora es complicado saberlo".

Joao a Avilés_: "Me han contado que te han visto con el hombre que te llevó hacia los malos hábitos" #sosaviles — Deluxe (@DeluxeSabado) 11 de diciembre de 2022

Avilés habla de sus adiciones en Sálvame

José Antonio Avilés ya es un habitual del programa de Telecinco. Tras el fin de Viva La Vida, se cerró su fichaje por el programa estrella del corazón en la cadena. Sin embargo Avilés ha estado envuelto en más de una polémica, algo que provocó que su familia no viera con buenos ojos su llegada a Sálvame. "Las he tenido dobladas contigo pero en el fondo y con el tiempo te tengo cariño. Muchas veces me has ayudado y nunca lo has contado. Incluso antes de todas las movidas nuestras me has ayudado mucho", se sinceraba Avilés con la presentadora del espacio rosa, María Patiño.

Por otro lado, Avilés se fue abriendo y también reconoció los problemas que había tenido con las adicciones: "Hay una etapa de mi vida que no he querido contar. Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años, fue una situación complicada porque no era una relación sana. Pero no por la diferencia de edad sino por lo que hay en la relación. Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí. Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras, he consumido eso es así... No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba", contó llorando.