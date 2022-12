Lara Álvarez es una de las estrellas de la televisión nacional actual. La asturiana es una de las presentadoras que más seguidores tiene y que más cariño genera en la audiencia. A sus 36 años Álvarez es uno de los rostros más utilizados por Mediaset en sus realities en Telecinco, prueba de ello es que lleva muchos años en la primera plana.

Con su sonrisa y su talento natural para manejar todo tipo de situaciones, como por ejemplo ha hecho en las ediciones de Supervivientes, Lara Álvarez sigue creciendo a nivel profesional, pero se ha quejado en una entrevista de que no le va tan bien en el plano sentimental.

En una entrevista en el periódico El Mundo, Lara Álvarez reconoce que vive sola con sus mascotas. “Tengo una vida que adoro, aunque ha supuesto soledad en muchas ocasiones. Ahora todo está armonizado: mi familia se encuentra bien, tengo una relación fantástica con mi hermano, dos perros maravillosos y un hogar al que puedo llamar mi casa. Pero aprender a estar solo puede ser peligroso, porque le coges cierto gusto y luego resulta muy difícil amoldarte a otra persona”, asegura la presentadora asturiana.

“Si has conseguido generar todo eso, tiene que llegar alguien que esté en el mismo punto y que se sienta completo individualmente para poder crear juntos. No hay que ir pensando en encontrar en el otro lo que te falta a ti", continúa explicando sobre su opinión de la vida sin pareja. Aunque no descarta que su ritmo de trabajo también haya complicado el encontrar a la persona ideal. Por último Lara Álvarez habla de las Apps para ligar y apunta: “No me he atrevido a usarlas porque todavía tengo ese concepto romántico de que en algún momento aparecerá. Cuanto tenga que ser será”.

Los motivos de la salida de Lara Álvarez en Supervivientes

La presentadora ha puesto punto y final a uno de sus proyectos televisivos esta semana. La asturiana se despidió de Supervivientes, el último programa en el que ha estado trabajando y la sustituirá Laura Madrueño.

Según apunta la revista Lecturas el motivo principal radica en que se trata de aspectos "personales", sin embargo, no se descarta que se deba a que está enfrascada en un nuevo proyecto profesional.