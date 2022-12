Jorge Javier Vázquez es un ser extraño, todo un personaje de la televisión que siempre trató de disimular sus complejos mediante un carácter dominante. Vamos, el que le permitía la audiencia que le ha terminado dando la espalda a todo Telecinco. Conducir uno de los programas más vistos de este siglo hace que el catalán no pueda tener muchos secretos... sobre todo tras lo ocurrido este sábado en Sálvame Deluxe.

JJ acudía al programa nocturno de telebasura, pero esta vez como invitado y no como presentador. Por todos es conocido que Jorge Javier Vázquez tiene mucha tendencia a preguntar a sus invitados sobre gustos y prácticas sexuales, generalmente de manera soez. Por ello no era de extrañar que, en este caso, recibiera él las preguntas. Y no tardó nada en entrar al trapo el veterano presentador (52 años).

Cuestionado por gustos sexuales y complejos (todo el mundo le tiene por un acomplejado de campeonato), Jorge Javier reconoció que le acomplejaban sus partes íntimas. Vamos, que tenía un pequeño lápiz entre las piernas, un pitillo, un micropene. "Durante años he tenido un complejo con el tamaño de mi pene y estoy pensando en hacerme un tratamiento para darle grosor", confesó.

"El pene me ha quedado muy bonito"

Siguiendo con el tema, asegura que se sometió a una operación para aumentar su miembro viril: "Me ha quedado muy bonito. Siempre tuve complejo y no viene mal algo más de contundencia. Me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años, todo se resiente", dijo el presentador de Sálvame.