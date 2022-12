La vida de Antonio David Flores, el ex de Rocío Carrasco y de Olga Moreno (ahora con Marta Riesco) dio un giro de 180 grados el pasado mes de marzo de 2021. Se va a cumplir ahora un año de su despido de Sálvame. Pues bien, lo prometió (en un vídeo anterior) y ha cumplido.

El ex Guardia Civil ha hecho pública y a través de su cuenta de YouTube la sentencia completa y desglosada en un vídeo en el que además también ataca a Fidel Albial, retándole a que haga también pública su vida laboral.

Acuerdo de despido de Telecinco y Antonio David Flores

Antonio David desveló hace unas semanas el parte de un acuerdo cerrado entre Sálvame y Pepe Navarro por el que no se le podía preguntar al entrevistado por un tema determinado. Vamos, sobre una sentencia condenatoria contra él. Igualmente, Paloma García Pelayo quiso preguntarle al respecto, por lo que Jorge Javier cumplió con su papel de censor y no sólo evitó la respuesta, sino que además dijo claramente: "no me gustaría coincidir contigo en varios programas". Dicho y hecho. La periodista no ha vuelto a Sálvame Deluxe ni siquiera sin estar presente el 'pequeño dictador'.

Antonio David, despedido de manera ilegal por parte de la productora de Sálvame, ha querido soltar el bombazo en forma de exclusiva mediante una sentencia judicial contra Pepe Navarro y que ha tratado de ser ocultada y silenciada por el programa de telebasura.

Un vídeo previo con ataque de Antonio David Flores a La Fábrica de la Tele

En la misma se hace referencia a unas lesiones tipificadas en el artículo 617-1º del Código Penal, así como otro de injurias leves previsto en el 620-2º del mismo. El texto considera como "hechos probados" que el día 29 de diciembre de 2001, la pareja se hallaba en su piso del centro de Madrid cuando sucedieron los hechos que se relatan con detalle. "No existe, por lo expuesto, duda alguna que ensombrezca la certeza sobre los hechos declarados probados", afirma el documento. "Surgió entre ellos una discusión en el transcurso de la cual José Navarro golpeó en reiteradas ocasiones a Vanesa Adelaida ocasionándole contusiones múltiples en la columna así como en el hombro izquierdo, codo derecho, miembros inferiores, cara y tórax".

A su vez y tal y como publicaron varios medios recientemente, existe también un posterior parte médico del 31 de diciembre en el que se reflejan contusiones en las zonas craneal y dorsal, que son "perfectamente compatibles con las lesiones descritas y que ella misma refirió ya desde su primera denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón".

Comparativa del caso de Pepe Navarro con el de Rocío Carrasco

La mencionada sentencia judicial condenatoria a favor de Vanessa y contra Pepe Navarro ha sido cedida a Antonio David por la propia Vanessa. Con este vídeo en el que informa de todo ello, Antonio David vuelve a cargar contra Sálvame y Telecinco por tomar parte de manera interesada y en contra de toda equidad. Hay que recordar que el excolaborador fue despedido de manera fulminante para que no pudiera responder a las acusaciones particulares de Rocío Carrasco, quien mostró numerosos documentos parciales como parte de una 'docuserie' por la que se llevó un dineral y tendrá que responder ante la justicia en numerosas ocasiones. Por cierto, hay que recordar que la inmensa mayoría de las vistas y sentencias judiciales entre Antonio David y Rocío Carrasco las ha ganado el ahora 'youtuber'.