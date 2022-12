Muchas selecciones han aprovechado los lujosos hoteles y apartamentos para tener cerca a sus seres queridos durante la disputa del Mundial de Catar. En el caso de Inglaterra, los futbolistas decidieron que sus familiares y parejas se alojaran en un palacio flotante y así evitar los problemas típicos del país como el consumo de alcohol o simplemente para estar en una zona de alta seguridad para sus seres queridos.

En este caso los familiares de los Three Lions están alojados en el MSC World Europa. Contra todo pronóstico, no es un hotel, ni tampoco un rascacielos, sino que se trata de un crucero gigante amarrado en Doha y que cuenta con una capacidad para 7.000 personas.

Evidentemente la embarcación cuenta con todo tipo de prestaciones de lujo como bares, restaurantes, jacuzzis, tiendas de ropa... entre otros establecimientos. Después de la goleada en el estreno frente a Irán, mientras los jugadores descansaban en su concentración, sus familias lo celebraron por todo lo alto.

Las parejas de la selección inglesa no se privaron de nada y tal y como cuenta The Sun en exclusiva se pegaron un festival con botellas de alcohol de primeras marcas, evidentemente, no podía ser de otra manera. Entre lo que consumieron durante esa fiesta en el MSC World Europa destacan numerosas botellas de champán de 300 euros, así como cócteles premium mientras cantaban en el karaoke y señala el citado medio: "Bebieron tanto que el bar se estaba reabasteciendo a la mañana siguiente". Durante la estancia en el Mundial de Catar de esta segunda expedición inglesa, la cuenta ya asciende a 20.000 euros aunque según cuentan "todo estaba pagado antes de llegar a Doha"