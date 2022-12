Sergio Ramos y Pilar Rubio son uno de los matrimonios más seguidos y queridos en las redes sociales. Ambos se conocieron allá por 2008 cuando la entonces reportera de La Sexta en ‘Sé lo que hicísteis...” coincidió con el ahora futbolista del PSG.

La colaboradora de El Hormiguero asistió a un concierto de Andy y Lucas y allí se encontró por primera vez con el defensa de Camas… todo un flechazo a primera vista. Sin embargo no sería hasta años después, concretamente en 2013, cuando Rubio y Ramos decidieron presentarse como pareja a la sociedad, asistiendo juntos a la gala del Balón de Oro.

El matrimonio perdura en el tiempo y cada dos por tres tanto Pilar Rubio como Sergio Ramos muestran la felicidad que viven en su familia con los cuatro hijos que tienen en común; Sergio, Máximo Adriano, Alejandro y Marco.

Pese al fichaje de Sergio Ramos al PSG y el cambio de aires de Madrid a París, esto no ha impedido que Pilar Rubio siga con su colaboración en El Hormiguero con Pablo Motos.

Pilar Rubio desvela el secreto de su relación con Sergio Ramos

Pilar Rubio se ha sincerado sobre su matrimonio recientemente en una entrevista concedida a la revista Hola! En ella la pareja del central del PSG habla abiertamente de la decisión más importante que han tomado recientemente para el futuro de la familia.

El número de hijos ha provocado que Pilar Rubio en alguna ocasión se haya visto sobrepasada: "¿Por qué no lo he pensado antes? Hay días que la situación me supera un poquito". De hecho Pilar Rubio reconoce que Marco y Sergio son dos de sus grandes apoyos en el día a día conforme van creciendo. "Mi hijo Sergio me ayuda. También Marco. Van siendo más responsables e independientes. Ya no tengo que estar detrás de ellos para que se vistan”, asegura Rubio.

Por este motivo asegura Pilar Rubio que tanto ella como Sergio Ramos tomaron la importante decisión de no tener más hijos en el futuro.