El fenómeno de Rosalía atrae a todo tipo de público. Bueno, generalmente a personas jóvenes sin mucha cultura musical y con más ganas de mover el esqueleto y tararear que de escuchar una letra medio decente. En cualquier caso, nadie duda del éxito conseguido por su discográfica.

Las redes sociales le son muy favorables a la artista y también es llamativa la cantidad de personas dispuestas a pagar una entrada para ver su espectáculo. Y es que se trata de todo un espectáculo en el que a mucha gente le gustaría participar de su gira Motomami World Tour. De hecho, un fan le causó un pequeño percance durante el concierto.

. @Rosalia fue golpeada anoche por un ramo de flores en su concierto en San Diego, a pesar de esto, manejo la situación de la forma más elegante posible. pic.twitter.com/g9MA3Iua6m — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) 3 de octubre de 2022

Últimamente ha estado practicando una pose de lo más choni que ha logrado hacer viral y ser imitada por miles de seguidores. Pues bien, tras concluir una canción y disponerse a dejar su gesto para goce de los cientos de ninis cercanos, un ramo de flores voló y voló y en su rostro impactó. Su cara fue un poema, pero su reacción fue de diez, haciendo como que lanzaba una flecha en la dirección de donde salió el obsequio. Ella no tardó en colgar un tuit pidiendo a sus fans que no lancen objetos al escenario, pero que en caso de hacerlo, sea en la parte en la que no se encuentre ella. Normal.