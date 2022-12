En las últimas horas se ha dado a conocer una noticia que ha sorprendido a todos los 'fans' de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau. La cantante y el actor habrían puesto fin a su relación tras cuatro años como pareja, algunos de ellos incluso viviendo juntos. La noticia ha pillado por sorpresa, pues hace apenas dos semanas a los dos se les veía felices promocionando la nueva serie en la que han trabajado juntos en El Hormiguero.

Según varios medios, la exconcursante de Operación Triunfo y el actor, que dio el salto a la fama por su papel en 'Élite', ya no viven junto y él ha hecho las maletas rumbo a la vivienda de su madre, la reconocida actriz Ana Duato. La revista 'Lecturas' ha publicado incluso algunas imágenes que confirmarían que ya no viven juntos. Sin embargo, no hay muchos kilómetros de distancia entre ambos, pues el chalet de Aitana y la casa de sus exsuegros están relativamente cerca.

¿Cuál ha sido el motivo que ha podido terminar con la relación entre Aitana y Miguel Bernardeau?

Según varios medios especializados, tras cuatro años como pareja, han sido cuestiones laborales lo que ha desgastado la relación hasta el punto de querer cortarla. 'La Última', serie de Disney de la que ambos son protagonistas y que se ha estrenado hace pocos días, ha sido una de las principales razones del inicio del roce entre ambos. Tampoco se descarta que otros asuntos de trabajo hayan ayudado a que se distancien. Miguel es un actor con proyectos internacionales y Aitana está inmersa en un sinfín de trabajos, como el que está desempeñando actualmente en La Voz Kids.

El sorprendente motivo por el que se conocieron Aitana y Miguel Bernardeau

Hace pocas semanas ambos acudieron al Hormiguero y contaron cómo se conocieron hace cuatro años. La exconcursante de Operación Triunfo reveló que se fijó en el actor desde que vio la serie de 'Élite' y, en ese momento, decidió hablarle por Instagram. Miguel le contestó y empezaron a conocerse.