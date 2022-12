Pasapalabra es uno de los concursos más populares de la historia de la televisión española. No se puede entender la televisión del siglo XXI sin este programa y es que comenzó a emitirse en verano de 2000. Era en Antena 3 y tenía a Silvia Jato como presentadora. Tras casi 1.200 programas con ella al frente, Telecinco compró sus derechos y puso a Christian Gálvez al volante durante una docena de años. Llegó 2020 y de nuevo el programa pasó a Pasapalabra, con Roberto Leal como conductor, alcanzando grandes datos de audiencia. De hecho, Pasapalabra es uno de los buques insignia de la parrilla de Antena 3 que tanto daño está haciendo a Mediaset y ha obligado a la cadena a cambiar una decena de veces sus planes en los últimos meses.

Los récords de Pasapalabra son variados, tanto por duración del programa, como por éxito de audiencia o reparto de premios. Sin ir más lejos, ya te hemos hablado en alguna otra ocasión a Eduardo Benito, quien en 2006 se embolsó un bote cercano a los 2.190.000 euros. Era el primer programa del concursante, que logró este hito histórico a la primera. Lo que se supo tras ello es que decidió invertir parte de lo conseguido en montarse una charcutería con la que se ha estado ganando la vida con la tranquilidad de tener las cuentas más que saneadas. Vamos, igualito que otros vencedores...

¿Quién se llevará el bote de Pasapalabra?

En estos momentos es inalcanzable el premio que se llevó Eduardo Benito, ya que cada programa sin finalizar el rosco, este se hace más grande, pero todavía no alcanza los dos millones de euros. Orestes Barbero y Rafa Castaño son, actualmente, los aspirantes a llevarse el bote de Pasapalabra, algo que han estado cerca de conseguir en varias ocasiones. Hay que recordar que años atrás, los concursantes no se perpetuaban en el programa tantos programas como los actuales.

¿Cuándo se conseguirá el bote récord del programa?

Sabiendo en qué punto está el bote de Pasapalabra y cuánto asciende cada programa en el que no se consigue, el cálculo está hecho. Al grano. Son 6.000 euros los que aumenta cada vez, por lo que si la parrilla de Antena 3 no modifica sus planes deliberadamente, el 17 de febrero se superará la cifra de bote récord. Esto no quiere decir que ese día se reparta necesariamente el mayor premio de la televisión española, pero para entonces la dupla Orestes-Rafa acumularán más de medio millar de programas.