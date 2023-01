La Isla de las Tentaciones es uno de los pocos éxitos de Telecinco en los últimos tiempos. Tanto es así, que los amigos de Telecinco y Cuatro no son capaces de esperar mucho entre una edición y otra, prácticamente emitiendo de seguido los especiales relacionados. Desde que hace más de año y medio la cadena se sumiera en una grave crisis tras la polémica emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, el share se desplomó y se produjo un efecto dominó en la cadena. Ahora, Antena 3 lleva un año muy por encima de Telecinco.

Las decisiones empresariales de la cadena son un cúmulo de errores y programas como La Isla de las Tentaciones son una excepción en las noches de Telecinco. En cualquier caso, a estas alturas todos sabemos que mucho de lo que sale en la televisión, sobre todo en programas de este tipo, no es necesariamente real. Que los participantes en este programa sobreactúan es evidente. Tanto los que llegan ennoviados prometiéndose respeto y fidelidad eterna como los actores y actrices que simulan enamorarse de sus 'víctimas'. Todo vale por ganar cierta notoriedad en las redes sociales o ganarse algún papel futuro en la cadena estrella de la telebasura.

La quinta edición de La Isla de las Tentaciones fue un cúmulo de cosas. En el pasado ya se experimentó algo parecido y es que desapareció de escena un tentador por incumplir ciertas normas pactadas. O eso argumentaron. En cualquier caso, compraron su silencio de una forma u otra. También sabemos que se manipulan vídeos para hacer creer a las parejas o la audiencia que algo parece lo que no es. En cualquier caso, lo que pasó esta vez fue de lo más curioso.

"Me echaron por no serle infiel"

Recordemos que las parejas que terminaron la edición no fueron las que la iniciaron, ya que la productora decidió darles un toque a todos expulsando de la villa a la pareja compuesta por Sara García y Manuel Úbeda. Es evidente que él escondía muchos secretos y de vez en cuando parece que se le escapaban, pero más allá de eso, siempre se comportó de manera correcta con su pareja, no mostrando intención alguna de serle infiel durante el programa. Y tanto fue así por parte de ambos, que fueron expulsados por no dar juego. "Me echaron porque no le era infiel a mi pareja, por eso me echaron. Es literal", dijo antes de acusar al programa: "Si supierais lo que hay detrás...".

En cualquier caso, llegaron a la villa con menos de 9 meses de relación y al poco de salir del programa por la puerta de atrás, pusieron fin a esta. En el reencuentro así lo contaron, pero después fue Sara la que decidió hablar con algo más de libertad. ¿Nos contará próximamente que es eso que ella sabe y nosotros no de lo que hay detrás del programa presentado por Sandra Barneda?