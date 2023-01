Como suele ser habitual, First Dates nos ha dejado una pareja de pretendientes de lo más curiosa. Rochi y Juan Ramón. Juan Ramón y Rochi. Él dejó claro pronto que es un obseso del sexo. Quizá también algo exagerado o fantasmón. Y lo que está claro es que también soez.

No es raro que las parejas hablen de sexo durante la cita. No es raro en First Dates, claro, ya que en la vida real no es algo tan habitual en una primera quedada en la que se pretende generar una buena impresión.

Bueno, a la materia. Juan Ramón sacó el tema del sexo. No dudó en decir que, así de memoria, habría estado con "65 ó 70 mujeres". Esto no le hizo mucha gracia a Rochi, que en absoluto le dio importancia al tipo. Él, a lo suyo, añadió que le encantaban "las mujeres con los pezones grandes". Ella, espantada, afirmó que los tiene "pequeñitos y muy bonitos". Por lo que sea, él quiso seguir quedando con Rochi, pero ella tuvo claro que la puerta de salida era la mejor opción.