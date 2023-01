El 2022 de Risto Mejide no ha sido el mejor año de su vida ni mucho menos. Anunció durante el pasado verano su ruptura con Laura Escanes tras ocho años de relación y un hijo de por medio, situación que le ha marcado en los meses posteriores. Sin embargo, aseguró que, tras las campanadas, donde las hizo en Telecinco y en Cuatro, "todo puede empeorar" ya que se rompió un dedo. Así lo contó en el programa del que es presentador ‘Todo es mentira’.

“Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye”, dijo.