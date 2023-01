Posiblemente la Nochevieja de 2022 está siendo una de las más polémicas a nivel televisivo de los últimos años en España. La primera controversia llegó con las palabras que Risto Mejide pronunció durante las Campanadas en Telecinco, en referencia a Cristina Pedroche y Ana Obregón.

Después de miles y miles de reacciones en las redes sociales, así como de las propias presentadoras, ahora la polémica se centra en el vestido de Cristina Pedroche.

Es habitual que el estilismo de la presentadora esté en boca de todo el mundo. Pedroche nunca se ha escondido y siempre sorprende, ya se para bien o para mal, con su vestido para la noche de Fin de Año.

Para la elección de 2022, Pedroche acudió a Josie, uno de los gurús de la moda en televisión y, en concreto, en La Sexta por sus colaboraciones múltiples en Zapeando. Sin embargo las redes sociales han cargado contra Pedroche y Josie acusándolos de plagio después del tuit de un usuario.

En esta publicación se ve a India Martínez con un vestido similar en 2019 y a Pedroche con su ‘outfit’ de la Nochevieja de 2022. La realidad es que ambas prendas se asemejan y la gente se ha echado encima de la presentadora.

Asimismo la propia India Martínez reaccionó al mensaje de ese usuario con un elocuente: “Alaaa”

La defensa de Josie

Por su parte el diseñador ha salido al paso de las críticas a través de sus redes sociales: "Después de ocho años haciendo esto, cada vez disfruto más las críticas positivas y negativas".

Josie añade sobre ese posible plagio: "No era fácil de entender. Yo creo que la invitada perfecta de este país no ha entendido nada, y les mando un beso enorme, de verdad. Que sigan soñando con un ribete de marabú, pero no es lo que queríamos hacer".