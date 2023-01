En la televisión a veces ocurren cosas inesperadas. Impensables y que están fuera del guion. Las cosas del directo que a veces dicen muchos presentadores tanto en la radio como en la televisión.

Pues bien está vez ha sido el turno de una sorpresa muy especial en La Ruleta de la Suerte. El espacio que presenta Jorge Fernández se convirtió en el escenario que no olvidará nunca esta pareja de novios.

Si por algo se ha convertido este espacio en uno de los más longevos y seguidos de la televisión es por cosas como esta. De hecho el propio presentador avisaba al inicio de La Ruleta de la Suerte de que algo iba a ocurrir: "una cosa que jamás ha pasado en La ruleta".

La bonita historia de este concursante

Un concursante del programa comenzó a contar la historia. Su narración cuenta que se enamoró a primera vista, un “flechazo” de una de participante. A través de las redes sociales pudieron conocerse y después de eso se han convertido en pareja.

Tras la narración de la historia de amor, Irene, pareja de este concursante y ex del programa, entró en el plató. Esta comentó que es lo que le había gustado de Sergio: "Me llevó a cenar cerca del Retiro. Así fue nuestra primera cita"

En ese momento Sergio tomó la palabra, se arrodilló y…: "Han pasado ocho meses, es poquito, pero la verdad que me has cambiado completamente la vida y me gustaría pedirte matrimonio".

Irene, casi en estado de shock por la inesperada petición, pronunció las palabras mágicas. “Sí, quiero”, y todo el plató de La Ruleta de la Suerte se puso en pie.