El año de Risto Mejide ha sido bastante flojo, tanto en lo personal como en lo profesional. Laura Escanes lo dejó plantado al romper la relación que mantenían desde hace años y no tardó muchas semanas en rehacer su vida con otros hombres. Él, más dolido, empezó a rozar el ridículo en sus redes sociales, aunque mantuvo su personalidad intacta en la televisión.

Risto siempre intentó mantener ese papel de borde sabelotodo que empezó a poner en práctica en 'Operación Triunfo' casi por casualidad. El bajón de Mediaset también le ha afectado a sus espacios. A unos más que a otros. Got Talent tiene su público, aunque no muy numeroso, pero 'Todo es Mentira' y 'Todo es Verdad' está siendo bastante fracaso. Como escritor tampoco es que la esté rompiendo precisamente. En fin, es un personaje con cierta notoriedad en Cuatro y por eso fue el encargado de presentar las campanadas tanto en su cadena como en Telecinco, aunque para ello contó con una cara más atractiva, como es la de Mariló Montero.

El share les dio la espalda, claro, siendo superados tanto por Antena 3 como por TVE. Por LaSexta no porque no superan a nadie ni por casualidad. En fin, el motivo por el que se pide el despido fulminante de Risto Mejide no es por ser simplemente un borde, un mal presentador o porque sus programas no generan audiencia, sino por insultar alegremente tanto a Ana Obregón como a Cristina Pedroche.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", dijo Risto Mejide a Mariló Montero, que no pareció estar en la misma sintonía que el polémico presentador. El ataque, absurdo, fue directo a Cristina Pedroche por su embarazo y a Ana Obregón por las recientes muertes familiares.

Respuesta de Ana Obregón

Precisamente fue Ana Obregón quien no tardó en salir al paso: "En la vida no todo vale, Risto. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie".

Las redes sociales no tardaron en cargar contra Risto Mejide para pedir su fulminante despido. Muchísimos rostros conocidos se alinearon con la veterana presentadora y actriz.

Mensaje de Risto Mejide tras la polémica

"En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo. Me sorprende toda la polémica que se está creando. Me sorprende que Ana no vea que esto no iba con ella. Mi comentario iba hacia los que nos ponen ahí. Esto va contra el mercado del morbo. Me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo en tv, hayas hecho público eso. Eso no es tele, es morbo. Hicimos muy poca audiencia, pero no fuimos las menos vistas, fuimos las quintas menos vistas. Puedes corregir tu post, Ana. Me sorprende que no hayas descolgado el teléfono. No le temo a la polémica pero no voy a consentir la injusticia. Sigo pensando lo mismo pero lamento este malentendido", sentenció el siempre polémico Evaristo.