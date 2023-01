Los acontecimientos se suceden en la vida de Almudena Cid y Christian Gálvez. La pareja puso fin a su relación hace apenas unos meses y tras conocerse recientemente que el presentador ha rehecho su vida, Almudena Cid fue captada por las cámaras de Socialité en un bar de la capital con sus amigos y compañeros de teatro, los actores Dani Muriel y Melani Olivares. En su encuentro se observa como Almudena conversa visiblemente emocionada con Melani.

La conversación se resume en Almudena explicando cómo ha sido su ruptura, la situación en la que se encuentra y expresando su malestar por la actuación del que ha sido su pareja durante tanto tiempo.

El programa 'Socialité' recurrió a Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, para analizar la conversación: "Tiene una carga emocional tan intensa que solo necesita descargarlo sobre otra persona, aunque esta persona no hable. Por un lado, Melani, quien recibe la información, está perpleja de las cosas que Almudena está diciendo. Puede venir porque le está hablando de Cristian y ella no conoce la faceta de él, o hay una incongruencia entre dos versiones y le crea duda". Según Paloma, Almudena debe pasar todavía por muchas fases del dolor, a juzgar por sus gestos en la conversación: "Aún no entiende que su relación se haya muerto, no comprende que le haya podido pasar a ella, seguramente ella no era conocedora de que las cosas entre ellos fuesen tan mal".

Según revelan las imágenes y ratifica la experta, Almudena le explica a Melani que ella y Christian se habían dado simplemente un tiempo, que no existía ruptura. Además, Almudena habla de un ramo de flores que el presentador le habría mandado poco tiempo antes de romper. Melani Olivares comenta alucinada lo que le cuenta su amiga: "¿Cómo ha hecho las cosas así?". "Estate tranquilo. Ten un poco de paciencia, date un año", comentaba la ex gimnasta en relación con darse un tiempo entre ellos.

La nueva vida de su ex, Christian Gálvez

Mientras que Almudena no es capaz de entender qué ha podido pasar para que su relación llegará a su fin, la otra parte de la pareja se muestra ilusionada y enamorada de la también presentadora, Patricia Pardo. El presentador no dudó en hacer público el amor que siente en su programa de radio.

