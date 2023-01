Pablo Chiapella es uno de los actores más carismáticos y famosos de la televisión en España. Aunque la gran mayoría del público lo conoce por su papel como Amador Rivas en La Que Se Avecina, el albaceteño acumula una dilatada carrera tanto en el cine como en la televisión, ya sea como cómico o actor.

El popular intérprete ha sido uno de los invitados de El Hormiguero 3.0 de esta semana para promocionar su última película. 'Llenos de Gracia', así se llama la cinta, narra la historia del exjugador del Levante UD, entre otros, Valdo. A través de una comedia basada en la vida del ex futbolista, Chiapella junto a Carmen Machi protagonizan a Valdo y la hermana Marina.

Sin embargo es inevitable que en casi todas las entrevistas a Chiapella le pregunten por La Que Se Avecina. De hecho en su visita al plató de Pablo Motos reconoció que muchas personas le conocen más por 'Amador' que por su nombre. Es más según contó el actor también le invitan a cosas al reconocerle como le pasó en un hotel. "Llegamos a un hotel y el camarero me dice: 'Hombre, Pablo. ¿Qué tal? Una cervecilla, ¿no?' Empezamos con una detrás de otras. Terminamos el arcón entero y el camarero me dice que invita a todo. Bajo a la recepción al día siguiente y el director del hotel estaba echándole la bronca y diciéndole que 'lo vas a pagar tú de tu sueldo'. Supongo que el camarero no le había dicho que me había invitado a mí. En ese momento le toco la espalda al director y me dice' ¡Hombre! Amador Rivas' y de pronto me saca otro arcón", cuenta Chiapella de una de las anécdotas que reveló en el programa de Antena 3.

La revelación más sorprendente de Amador Rivas sobre La Que Se Avecina

No obstante lo más llamativo del paso de Pablo Chiapella por el espacio que presenta Pablo Motos no fue esa anécdota del hotel, sino lo que ocurre en su casa cuando empieza la serie. El intérprete manchego explica que su hija tiene prohibido ver la serie: "Tiene siete años y en casa no le dejamos ver la serie. No quiero que vea a su padre en tanga, entre otras cosas".

Además el intérprete añade: "Es pequeña para ver la serie, pero en su entorno hay niños y primos que saben. Ella me ubica como actor, pero más que el concepto de actor entiende el concepto de Amador Rivas. El otro día le dice a su profesor de piscina: "Mi padre es Amador".