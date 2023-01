Es difícil ser tan afortunado con la lotería como este señor de California. Ni champán, ni celebraciones, este participante se llevó una auténtica millonada y se lo tuvo callado durante una década a su familia. Este hombre lo hizo público tras enviar una carta anónima a un medio norteamericano reconociendo que había ganado 46 millones de dólares.

“Tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron", se pregunta sobre si hizo lo correcto. El hombre continúa y explica que si su hermana se hubiera enterado le habría pedido que lo donara todo a la iglesia. “ "Con suerte, no tiene ni idea de dónde vivo", apunta.

A pesar de ello finaliza en la carta que tan solo ha gastado ese dinero en una casa y en un coche en estos 10 años.