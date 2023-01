Telecinco está renovando su oferta de realities y, tras acabar 'La isla de las tentaciones', 'Para toda la vida: The Bachelorette' es la gran apuesta. Por el momento los datos de audiencia no están acompañando a pesar de que es relativamente novedoso con respecto a lo que venía ofreciendo recientemente Mediaset.

El formato reúne a veinte hombres y una mujer. El objetivo de cada uno de ellos es conquistar el corazón de Sheila, que cada semana va descartando a algunos de sus pretendientes y entregando rosas a aquellos en los que sigue interesada. Los candidatos son de diferentes perfiles y partes de España.

Sergio Guisado no es jinete olímpico como dice el programa

Hasta ahora no se ha postulado como uno de los favoritos, pero Sergio es uno de los grandes tapados. Es de esperar que este participante se luzca en la próxima prueba con caballos y pueda impresionar a Sheila, que es aficionada al mundo ecuestre. Sin embargo, hay una pequeña trampa del programa con el extremeño.

Sergio llegando a caballo 🐴



¿Podemos pedir que a partir de ahora todos los pretendientes de Sheila vayan a caballo? 😉 #ParaTodaLaVida #ParaTodaLaVidaEstreno https://t.co/9f7Ib2G9DP pic.twitter.com/EuLCGsOP0a — Para toda la vida (@paratodalav) 12 de diciembre de 2022

Cada aspirante tiene un subtítulo bajo su nombre con la profesión que ejerce. En el caso de Sergio Guisado Telecinco vende que es "jinete olímpico de doma clásica". Una verdad a medias, ya que en el pasado sí practicaba esta disciplina pero está retirado por una lesión. Y nunca llegó a competir en la élite como para plantearse la opción de clasificarse a unos Juegos Olímpicos, por mucho que fuese su sueño. La descripción correcta sería "exjinete de doma clásica".

El efecto Yulen Pereira no funciona esta vez para Telecinco

La prueba de la triste noticia de la retirada de Sergio Guisado la confirman sus declaraciones a El Periódico de Extremadura en septiembre de 2021. "Cuando monto, por el tipo de calzado que hay que llevar, me duele mucho el pie, el tobillo, y no puedo desarrollar los movimientos con toda la rapidez que es necesaria en este deporte, que te exige estar siempre al cien por cien y yo, en estas condiciones, no puedo dar eso", explicaba tras su reaparición en el campeonato de España después de la dura lesión que había sufrido en marzo.

"Con 26 años cerrar tu carrera es complicado", reconoció el extremeño, que ya avanzó que sería vinculado a la hípica: "Esto es un adiós a la competición, no al mundo que me gusta. Yo seguiré dando clases, enseñando a otros". Siempre es dura la retirada prematura de un deportista por lesión, pero en ningún caso se puede decir que sea un jinete olímpico. Bien para impresionar a Sheila o bien para vender a la audiencia algo que no es, se trata de una descripción pretenciosa y falsa.

Parece evidente que lo que buscaba Telecinco con él era repetir la jugada de Yulen Pereira, que dejó temporalmente sus competiciones de esgrima para participar en Supervivientes y fue una de las estrellas de la edición. Ahí conoció a Anabel Pantoja. Son escenarios muy diferentes pues este tirador sí tiene el nivel para aspirar a ser olímpico y ya ha reaparecido, dejando buenas sensaciones en el inicio de su camino a París 2024.