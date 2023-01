¿Quieres perder peso? En Mercadona siempre están a atentos a las exigencias de sus clientes y en este caso han lanzado una bebida que ayuda a adelgazar. Un nuevo éxito de ventas para el supermercado valenciano, ya que se trata de un producto sin grasas y que puedes adquirir por tan solo 0,85 euros. Triunfa entre los clientes por su sabor y por sus propiedades para perder peso.

A través de las redes sociales eran muchos los clientes del supermercado que pedían más presencia de productos aptos para la pérdida de peso, de comidas y bebidas con menos grasa, con menos azúcares y que sean aptos para las dietas. Y dicho y hecho. En los últimos años, la cadena valenciana ha ido trayendo varias novedades para satisfacer a todo tipo de clientes y se ha puesto las pilas en aquellos alimentos que son aptos para personas que quieren mantener la línea, comer más sano o perder peso.

Hay uno de sus productos que ha llegado hace poco tiempo a los lineales que está causando sensación. No solo está hecha esta bebida con uno de los alimentos más de moda y que más tirón ha cogido últimamente, sino que además ha sido mejorada hasta el punto de ser 0% materia grasa, el componente diferencial. Se trata de una bebida de kéfir, también conocida como leche búlgara. Es una leche fermentada, con bacterias beneficiosas para el organismo y con levaduras probióticas que, sobre todo, mejoran la salud intestinal y el tránsito, entre otros beneficios. Por eso ha cautivado a millones de personas, que cada vez lo consumen más en lugar de leche, yogures u otros lácteos. Además, ya de por sí el kéfir tiene pocas calorías, pero Mercadona ha ido un paso más allá y ha comenzado a comercializar uno con 0% de materia grasa, ya que está hecho a base de leche desnatada. Una combinación perfecta para ayudar a todos aquellos clientes que tienen como objetivo adelgazar.

Una bebida de moda

El kéfir, para quien no lo conozca, es una bebida que contribuye al buen funcionamiento del intestino. Se elabora a partir de gránulos de leche fermentada y es rico en vitaminas, carotenoides y ácido fólico. Es una buena fuente de minerales, ya que contiene zinc, cobre, potasio, magnesio y hierro.

Los gránulos de kéfir contienen grandes cantidades de proteínas y polisacáridos que aportan grandes beneficios para la salud. De hecho, el kéfir equilibra la flora bacteriana. También es un producto excelente para los intolerantes a la lactosa y a los productos lácteos. No tiene ninguna contraindicación particular. Como parte de una dieta saludable para perder peso, se recomienda tomar el kéfir en el desayuno y en la merienda, pero no más de un vaso.

Además, sólo aporta 37 calorías por cada 100 gramos, pudiendo ser utilizado como sustituto de otros lácteos como la leche o los yogures. Pensarás que un producto con tantos beneficios no tiene que ser barato, pero nada más lejos de la realidad, y más si buscas entre los estantes de Mercadona. No hace mucho tiempo que la cadena de supermercados valencianos ha incluído en su catálogo una bebida elaborada a base de kéfir y leche desnatada por sólo 0,85 céntimos.

Ya hace tiempo que Mercadona ofrecía un kéfir natural en formato yogur pero, a pesar de que se trataba de un producto saludable, aportaba 74 calorías por cada 100 gramos de producto, lo que puede parece demasiado. Por no hablar de que muchos consumidores no encontraban su sabor precisamente agradable.