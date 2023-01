Belén Esteban ha sido una de las grandes caras del mundo del corazón en España, pero sobre todo, del Universo Mediaset. La denominada ‘Reina del Pueblo’ lleva más de una década siendo una parte fundamental de Sálvame junto a otros como Kiko Hernández o Kiko Matamoros.

A Belén Esteban le ha unido siempre una buena relación con Jorge Javier Vázquez, sin embargo, eso no ha evitado que en ocasiones haya ido y venido del programa por cuestiones personales durante este tiempo.

En su última entrevista en el Deluxe, donde se sometió al Polígrafo, le reconoció a Jorge Javier Vázquez que su tiempo en la televisión no es infinito. No es algo que vaya a ocurrir próximamente, pero es una posibilidad que ya ronda la cabeza de Belén Esteban.

"Tengo claro que lo echaría de menos. A mí, Miguel me ha dicho que la que lo tengo que elegir soy yo, pero es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y, a lo mejor, podría ser equivocada", explicaba en el Deluxe y añadía: “No quiero decir que me voy a ir ya, pero a mí ya me queda poco”

Enfrentamiento en Sálvame con Paz Padilla

No ha vivido los mejores días en el programa Belén Esteban. Su enfrentamiento por las vacunas contra la Covid con Paz Padilla el pasado 20 de enero ha hecho mella.

Belén Esteban y Padilla se enzarzaron en una dura batalla dialéctica en la que ninguno de los allí presentes quiso meterse. La primera le recriminaba el vídeo viral en el que hablaba de la vacunación, mientras la otra intentaba explicarse.

Finalmente el programa se quedó sin presentadora, ya que Padilla decidió abandonar el plató ante los ataques continuos de Esteban