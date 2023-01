Antena 3 lidera la audiencia desde hace un año gracias al acierto de sus formatos y al fracaso constante en las decisiones de Telecinco. Lo que funciona, rara vez se toca y quizá por eso Atresmedia ha decidido no incluir en su parrilla a Cristina Pedroche. Bastante hubo con las campanadas.

La contertulia de LaSexta lleva tiempo sin mayor protagonismo en la televisión, aunque intentar lo intenta. Ella misma ha confirmado que no superó el casting para presentar un programa en Antena 3.

Recientemente Atresmedia anunció que adquirió los derechos de Password, un concurso que dirigirá Luján Argüelles al superar en el casting a Pedroche y en breve comenzará a grabar los primeros programas. No sabemos si ha tenido algo que ver que esté embarazada, que vistiera un tan polémico como hortera "vestido" en Nochevieja o simplemente que se trata de un perfil muy poco serio para lo que pretende.

Mensaje de Cristina Pedroche tras ser rechazada por Antena 3

"Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto.

¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento.

Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida. Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto. Mínimo un año más podré esperar jajaja.

Mientras tanto voy a trabajar en mis restaurantes y hoy me voy a ir al concierto de Camela con mi familia a bailar todo lo que pueda".