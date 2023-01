Hartazgo entre los seguidores de Sálvame. La audiencia estalla contra la dirección del programa por la contratación de Rocío Carrasco. Han sido muchos los internautas que señalan que éste no es más que el principio del fin del programa, que lleva meses en crisis. "No soy futurólogo, pero me atrevo a vaticinar el fin del programa", advertía uno.

No era el único. También hubo seguidores del popular espacio de Telecinco que afirmaron estar dispuestos a hacer un auténtico boicot al programa para que despidan a Carrasco. Siempre contigo y hoy mas que nunca #ROCIOVUELVE #APOYOROCIO5J pic.twitter.com/xDFGRMsWAB — Maestro Joao (@maestro_joao) 5 de julio de 2021 Y es que la figura de la hija de la difunta Rocío Jurado no gusta a toda la audiencia. Especialmente tras la emisión de la serie sobre su vida "Rocío. Contar la verdad para seguir viva", en la que habló sobre su relación con su exmarido, Antonio David Flores, y con sus hijos, con los que no habla. Sálvame está en horas bajas. O al menos no tan bien como solía en el pasado. Sobre todo en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés. Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro. Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado. De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset. Rocío Carrasco regresa a Telecinco como nuevo fichaje de 'Sálvame