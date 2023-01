MasterChef vuelve a estar en el centro de la polémica después de las semanas de intercambio de declaraciones tras las palabras de Patricia Conde sobre la final de la séptima edición del programa.

Esta vez la polémica vuelve a centrarse en uno de sus especiales de Navidad, pero esta vez ha sido a raíz de un comentario homófobo que ha tenido uno de los miembros del jurado con uno de los participantes.

Durante una prueba celebrada en la sede de la Real Federación de Fútbol en Las Rozas, Samantha Vallejo-Nagera le pregunta a Boris Izaguirre si le gusta el fútbol después de que Florentino Fernández hubiera dicho que no. En este caso el escritor respondió de manera afirmativa.

Algo estupefacta Samantha Vallejo-Nagera repregunta a Boris Izaguirre que le explica: "Lo veo como un ejercicio de integración. Es muy importante en la cultura española el fútbol. Y yo realmente considero que al ingresar como parte de este país tenía que aprenderme esto también”.

Sin embargo, lejos de quedarse satisfecha la jueza de MasterChef le lanza la polémica pregunta a Izaguirre: “Lo de que te guste el fútbol me extraña un montón. ¿Qué te gusta el fútbol o los futbolistas?".

"Me gusta mucho el chico este Osorio que está en el Real Madrid (Marco Asensio). Tengo un recortable de él. Es muy joven me encanta porque tiene esa costumbre de celebrar los goles quitándose la camiseta. Me parece divino y muy potente de masculinidad", respondió el concursante con total normalidad.

Sin embargo la controversia generada en las redes ha sido enorme, ya que, en este caso, esas palabras se pueden entender como un comentario homófobo, además en la cadena pública TVE.