'La Isla de las Tentaciones' es uno de los programas de más éxito de Telecinco en los últimos tiempos. Tanto es así que incluso han adelantado la emisión de la sexta temporada pocas semanas después de concluir la quinta. La crisis de audiencia de Mediaset tiene mucho que ver en ello, claro está.

El programa en el que reparten tanto cuernos como ejemplos de parejas tóxicas, va dando a conocer curiosidades que se ocultan cada vez que a un participante le da por hablar en sus redes sociales. Y ya sabemos que la vida de la mayoría de ellos es bastante triste en el día a día. Muchos mienten, con ayuda de la productora, en su edad, sobre su pasado o incluso sobre sus estudios universitarios (ejem, Hugo Paz).

"No, no te las puedes poner"

Así como hace poco era Sara la que rajaba del programa, ahora ha sido Paola. La todavía novia de Andreu lo pasó bastante mal en la villa con el paso de las horas y los días. Ya sabemos que creía ver cosas raras en su relación con el presunto cantante, pero en este caso se trataba de sus gafas. “Cada vez que me ponía las gafas, me decían: ‘No, no te las puedes poner’. Y muchas veces acababa con los ojos fatal porque, claro, tienes que reposar también las lentillas”, confesó Paola a sus seguidores.