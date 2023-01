La ya larga crisis de audiencia de Telecinco está obligando a la cadena a realizar cambios. Desde que se le puso la lona roja a Rocío Carrasco como musa de la telebasura, varias de sus amigas ganaron peso para Mediaset. Carlota Corredera, Belén Rodríguez o Alba Carrillo ganaron peso y presencia en Telecinco, pero poco a poco han ido desinflándose. En medio de todo este problema: Jorge Javier Vázquez.

JJ es un ser curioso, un tipo cargado de complejos que se siente cómodo rodeado de gente que le hace la pelota y no le discute más de la cuenta. No hay que olvidarse que no son pocas las veces en las que insulta o expulsa a invitados o colaboradores, ya que su palabra es la ley... hasta ahora.

Jorge Javier es un personaje que tiene sus manías, como todo el mundo. Una de ellas es tratar de boicotear la carrera televisiva de quien no le cae bien. Recientemente volvió a los ruedos Miguel Frigenti, un petardo con el que no se lleva especialmente bien. Otra de las caras que prefiere no ver es la de Cristina Porta. Puede ser por su tono de voz, por ser amiga de personas poco afines a él o por haber tenido una relación con Luca Onestini. Sí, el hermano de Gianmarco y con el que compite por ser más falsete y ligón de medio pelo.

Jorge Javier echó a Cristina Porta de Telecinco

Pues bien, Jorge Javier llegó a decirle a la periodista literalmente: "Cristina creo que te has equivocado de cadena, te voy a llevar a la puerta. Creo que debes irte a otra cadena porque en esta no tienes futuro". Ha pasado un tiempo y Telecinco decidió invitar a Cristina Porta a participar de su telebasura con motivo de la presunta relación entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Uff, vaya personaje la Carrillo... pero esa es otra historia.

Terelu fue la encargada de 'fichar' a Porta: "Tenemos una noticia que darte. La dirección del programa ha tomado una decisión, le gustaría que te quedaras como colaboradora del programa". Y ella, claro, dijo sí. Jorge Javier, en su casa, sabiendo que su opinión tiene cada vez menos valor.