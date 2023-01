Si eres de los que disfrutan horneando una pizza, una fuente de macarrones con queso o una merluza con patatas a lo pobre, sabrás que tu horno suele quedarse parte de lo que metes. Es decir, restos de comida o grasa que van manchando las paredes, la bandeja o el fondo de tu electrodoméstico. Te mostramos unos trucos para limpiar la bandeja del horno y que quede como nueva. Son productos que puedes encontrar en Mercadona y no te costarán prácticamente nada.

Es importante saber que normalmente necesitaremos productos desengrasantes e incluso algunos que son abrasivos. Pero, ojo, no nos pasemos. El típico estropajo y algo de jabón de platos puede ser suficiente, aunque a veces llevamos demasiado tiempo sin limpiar la bandeja y hay grasa quemada que se te resiste. Para ello está el típico estropajo metálico, que sin duda tiene muchas más posibilidades de arrancar la suciedad por las malas.

No serán pocas las veces en las que has visto cómo alguien coloca sal sobre una mancha de vino tinto o de grasa. El motivo es simplemente que absorbe parte del 'accidente'. Si la grasa no está solidificada, prueba a emplear la sal sobre la parte de la bandeja manchada y espera a que actúe unos minutos antes de retirarlo con un trapo.

También es habitual encontrar bicarbonato de sodio. Del mismo modo que con la sal, puedes emplearlo sobre la suciedad. Si no es del todo sólido, perfecto, pero no te pases poniéndole agua o perderá potencia.

Si la suciedad sigue sin salir y le tienes mucho cariño a la bandeja de tu horno, puedes endurecer tu apuesta por la química y emplear amoníaco (te recomendamos Volvone, que lleva detergente). Se trata de una botella que quizá te traiga recuerdos de tu infancia en casa de los abuelos. Colócalo sobre la bandeja, deja actuar unos minutos y pasa el estropajo metálico. Con estos trucos para limpiar la bandeja del horno debería quedar como nueva.