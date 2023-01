La Isla de las Tentaciones es uno de esos programas en los que realidad y ficción se juntan en una misma villa (bueno, en dos). Metes a un grupo de jóvenes con más ganas de dar la nota que de sacarse el bachillerato en un entorno espectacular y les dejas hacer. Se trata de la cuarta edición del programa y por ello ya llegan aprendidos de casa. Si hasta han dejado a Fany como una tipa sexualmente moderada...

Si no "golfeas", no interesas. Seas chico o chica, lo que le importa al programa es simplemente que des la nota. Puedes hacerlo con gracia o sin ella, pero pilla cacho o no contarán contigo nunca más... salvo alguna excepción. Excepciones como Simone, que por mucho que lo intente, las chicas no aguantan la pesadez de sus argumentos. Vamos, como casi siempre con los italianos, que enamoran hasta que les escuchas. Por cierto, ¿cómo silenciar a un italiano? Pues esposándole las manos a la espalda. ¡Ja! Perdón, volvamos al asunto. Resulta que hubo un trío en La Isla de las Tentaciones.

El del trío no fue Nico, sino Álvaro

Nico, ese diminuto donjuán que intentó ganarse la vida jugando a fútbol por aquí y por allá, se vengó de la multitud de cuernos que le puso su novia, haciendo lo propio en la isla con un par de muchachas. Sin mucho estilo y con menos caballerosidad, fue a saco a por una de las actrices que le pretendieron y, tras acostarse con ella, buscó hacer lo propio con otra diferente. Ya puestos. Desde las alcantarillas de la información sobre LIDLT se dio a entender que el propio Nico terminó por montarse un trío con ambas pretendientas... pero nada más lejos de la realidad.

Su no amigo Álvaro, sí, el de las lágrimas de cocodrilo que tardó poco y nada en liarse con la Amy Winehouse de 3ª RFEF, le quitó el mencionado "honor". Quiso cerrar el círculo tras ser cornudo y poner cuernos, traicionando a su compañero Nico al acostarse con una de sus pretendientas y montarse un trío con Sabela y Rosana. Dos tazas pues. Las imágenes, en cualquier caso, han salido a la luz: