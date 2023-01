Álvaro Morata y Alice Campello están de enhorabuena. No por un éxito deportivo sino por haber ampliado la familia otra vez. Bella, su cuarta hija y la primera niña, llegó al mundo hace unos días y a pesar de las complicaciones de salud que llevaron a su madre a la UCI todo se solucionó favorablemente.

Ahora la pareja comparte su alegría con dos buenos amigos que les ha dado el fútbol: Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Ellos se convertirán en padrino y madrina de la pequeña Bella y ya estuvieron comiendo con los padres el lunes.

"No puedo creer que, no solo nació esta belleza de personita, sino que tengo el privilegio de llamarla ahijada. No saben cuanto los adoro y me emociona ser parte de su vida en un momento tan lindo como este. Bella, todavía sos muy chiquita, pero ya te vas a dar cuenta de los papás que te tocaron", escribió Oriana en sus redes sociales.