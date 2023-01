Tras una década apartado de los platós de Mediaset, el periodista Pipi Estrada volvió a 'Viernes Deluxe' para enfrentarse al famoso polígrafo de Conchita. Sus pasadas relaciones con Terelu Campos y Miriam Sánchez centraron casi todos los focos del programa.

De hecho, una de las preguntas que más juego dio del polígrafo fue si él se encargaba de algún gasto doméstico cuando vivía con Terelu Campos. A lo que el tertuliano del Chiringuito contestó que "no".

El sueldo de Pipi Estrada en Onda Cero

A partir de ahí la conversación derivó en lo económico y Pipi Estrada reveló que en aquella época "funcionaba muy bien económicamente". Tanto es así que cuando se separó de Terelu Campos, su exmujer le pidió la mitad del sueldo que ingresaba por aquel entonces. El periodista detalló que la mitad se trataba de 2.500 euros. "Por aquel entonces yo ganaba 5.000 euros al mes", explicó.

Su salida de la emisora

Pipi Estrada fue despedido finalmente de Onda Cero. Durante el popular programa de Mediaset, el periodista dejó caer que Terelu Campos podría haber estado detrás de su salida, aunque tampoco quiso entrar en detalles ni acusar sin pruebas. "Es una suposición mía. No puedo acusar, pero me baso en algo. Ella me deja en febrero y me despiden de Onda Cero un mes después. El presidente de Onda Cero, mi jefe director, era muy amigo de María Teresa y de Terelu".