La relación entre las hermanas Rodríguez no parece atravesar su mejor momento. Patricia, la hermana de Georgina Rodríguez, ha cargado con mucha dureza contra la modelo en el programa 'Socialité', tildándola de "mala persona" y de "sinvergüenza", dejando claro el desencuentro que existe entre ambas.

Patricia, que reveló que trabaja en una panadería y que su situación económica es complicada, se mostró muy enfadada por el hecho de haberse enterado de que Georgina se alegra de su situación: "De familia de parte de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí", señala.

A la modelo y empresaria, también pareja de Cristiano Ronaldo, le va muy bien a nivel económico y en el mundo de los negocios. Preguntada por si le había pedido dinero a su hermana, Patricia negó la mayor: "En ningún momento le he pedido dinero a Georgina, yo lo único que hice es pedir ayuda para mis hijos. No quiero dinero, solo le di el número de teléfono del colegio para que ella se pusiera en contacto con ellos para que ella pudiese ayudar a mis hijos comprando los libros del curso. Solo pedí ayuda y todavía sigo esperando", explicó, haciendo hincapié en que quería ayuda para sus hijos.

Una relación distante

Patricia y Georgina comparten padre, pero no madre. Cuando él entró en la cárcel, Patricia se quedó con la madre de Georgina y con ella, pero no duró mucho en casa: "Al poco tiempo me metieron en un reformatorio. Desde entonces a penas he tenido contacto con Georgina y echo de menos esa relación de hermanas", señaló, al tiempo que explicó que le gustaría poder hablar con ella.