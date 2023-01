Los seguidores de Zapeando este martes se han encontrado con una sorprendente ausencia al inicio del programa. El presentador del espacio ha sido baja por un problema de salud. El propio Dani Mateo ha revelado más tarde a través de las redes sociales el motivo de haberse perdido la edición de este martes.

El colaborador de La Sexta ha realizado un hilo en Twitter con varios mensajes en los que aprovechaba también para mandar un mensaje como ciudadano: “Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de 'El Intermedio', ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino”.

Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino. Abro hilo 🧵 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 24 de enero de 2023

Después de esta primera primer reflexión de Dani Mateo, el presentador ha aclarado qué le ocurría. Hoy me he quedado sin voz por una especie de gripe/catarro/vayaustedasaber. He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable. Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponibles…", explicaba el catalán.

No obstante la ausencia de Dani Mateo será corta puesto que ha asegurado que “este miércoles se reincorporará”.