Estar en un hospital no suele ser la mejor noticia. En el peor de los casos es que hay algún problema de salud que te afecta a ti o a una persona a la que quieres o debes acompañar. En el mejor simplemente puede tratarse de una prueba médica rutinaria.

En España conviven la sanidad pública y la privada y cada uno accede a la que quiere y puede. Esta última pasa sus facturas y en ocasiones pueden ser muy desorbitadas. Un paciente que va a pasar por quirófano se ha indignado con lo que ha tenido que pagar y lo ha publicado en su cuenta de Twitter. "Me exigían un avalista", explica.

Así es la factura del hospital: "Me han tenido que hacer una RCP"

El paciente se presentó en ayunas en el centro y se vio obligado a desayunar en la cafetería. Pidió un café con leche y un donut y... prepárate para conocer de cuánto fue la cuenta: 4,55. La dolorosa hizo honor a su nombre con un dineral por algo tan básico que ha indignado a sus seguidores. "Iba a pedir un bocadillo de jamón, pero me exigían un avalista", ironizó.

Iba a pedir un bocadillo de jamón, pero me exigían un avalista. pic.twitter.com/dJe6e9sikW — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) 2 de febrero de 2023

Otro tuitero que conoce bien el hospital en cuestión le felicitó por no haber pedido más, pues lo considera "una puñalada". Su consejo es cruzar la calle y acudir a otro bar. Si ya de por sí es un precio injustificable, ni siquiera era de buena calidad. "Al loro con el mini café con leche, que la mitad era espuma. Me he bebido dos sorbos y el resto me lo he comido", asegura el paciente.

Además, bromeó con su condición de catalán al haber tenido que pagar tanto: "Me han tenido que hacer una RCP". Ahora solo queda desearle un paso por quirófano fructífero para que no tenga que pasar mucho tiempo en el hospital haciendo semejantes desembolsos por comida.