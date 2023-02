Luisa llegaba emocionada a su cita de First Dates. Ella es médico y no ha tenido mucha suerte en el amor. Por lo que sea. Busca un chico que sepa idiomas y quiera recorrer el mundo con ella, por lo que tampoco demanda mucho en principio. A la cita a ciegas llegó Med, un personaje especialmente hortera con más amor propio (o complejo) que Adonis. Se define como "un tipo exclusivo".

Para empezar, ninguno se gustó especialmente a primera vista. Al pedir la cena, Med le dijo a Elsa Anka que había pedido su propia comida y que no quería postre, ya que sólo toma fruta. Que lleva mucho tiempo cuidándose y tal. Luisa, consciente de que el tipo que tenía delante era 'muy de gimnasio', decidió preguntarle por su fase de nutrición. Y aquí empezó el lío. El joven marroquí empezó con aspectos técnicos dando como ciencia lo que él consideraba como tal.

📺 23/01/2023: Querido @firstdates_tv Luisa merece otra cita y un premio 🎖️ 🏆



Parte I: Narciso “experto” en Fisiología Humana 👻 pic.twitter.com/hwgJFW8Djl — RPB 33 Lysson 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) 24 de enero de 2023

La cita era un petardo para Luisa, que empezó a ver cómo el chico con el que tenía que cenar empezó a tratar de ponerla en apuros. Y lo hacía desde una falsa posición de superioridad. Llegó a hacer de menos y cuestionar la carrera de Medicina, diciendo que él no sabía menos de salud que ella por mucho que ella fuera médico. Un poco engreído para no saber comer ni coger correctamente el tenedor. Carne de memes.

"¿Med? La peor cita de mi vida"

El final de la cita siguió en la misma tónica. Med le dijo que comía muy despacio y que si consideraba que tenía algo más que decir. Ella, harta del chico, respondió que tenía muchas cosas que contar, pero no a él, porque se trataba de "la peor cita de mi vida". Pidieron la cuenta y se fueron, pero no sin antes rechazar seguir conociéndose, cuando ella dijo que no lo quería "ni como amigo".