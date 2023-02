Es inevitable que, con el paso del tiempo, nuestro querido coche no sufra oscilaciones relacionadas con la pintura. Por muy cuidado que lo mantengas, hay veces que siquiera depende de nosotros mismos evitar que sufra su aspecto exterior.

Pero tranquilidad. Si tu vehículo tiene arañazos o ciertas marcas que afectan a su pintura estás de enhorabuena. Puedes, con diferentes trucos y/o remedios caseros, tratarlas y eliminarlas rápidamente y por poco dinero.

La web especializada ElMotor destaca que la carrocería tiende a sufrir más pronto que tarde. Si tienes seguro a todo riesgo, recuperar la estética de tu carrocería será fácil y gratuito, aunque podría derivar en una posible penalización o repercusión en la tarifa de la póliza si el procedimiento de llevar a que te pinten de nuevo el coche se repite en reiteradas ocasiones.

Sea como sea, hay soluciones. Productos, todos ellos por menos de diez euros, que te permiten devolver a tu coche a su estado impoluto: rotuladores, paños o kits de pulido. ¿Qué opción te interesa más? Vamos a su análisis.

Los arañazos del coche que puedes eliminar

Lo primero que debes saber es que no todos los arañazos pueden solucionarse. Analizar la probabilidad de éxito existeste es importante antes de recurrir a técnicas para tratar tu carrocería. A veces el esfuerzo no merece la pena al no compensar el resultado final si el arañazo es demasiado profundo.

También es importante el tiempo que se ha producido desde el rasguño o su tamaño. El óxido y la suciedad pasan factura sobre el resultado final y el borrado no será igual en cada uno de los casos.

Productos para tratar las marcas en la pintura de tu coche

En las tiendas se ofrecen diferentes productos a tener en cuenta. Eso sí, se tendrá que tener siempre en cuenta el tipo de arañazo del que se dispone. Antes de aplicar el producto tendrás que:

Analizar en profundidad el arañazo y las posibilidades Estudiar los diferentes métodos a emplear y escoger el deseado Limpiar bien la zona Secar bien la zona a reparar

Tipos de productos para limpiar las marcas de tu coche

Entre las diferentes opciones para limpiar las marcas y/o arañazos de tu coche: