Una joven valenciana ha denunciado en Twitter que se le ha prohibido el acceso a un autobús por "ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. La joven llamada Cristina Durán ha mostrado su indignación, porque asegura que no es un bikini: "Es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada".

El tweet no ha tardado en hacerse viral y ha abierto un debate bastante polarizado en la red social. "En otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", comentaba la joven. En el reglamento valenciano de uso del transporte público no existe ninguna norma específica en relación al código de vestimenta que hay que seguir. Mucha gente se quejaba en la red social del pajarito de que han visto a hombres subir en chanclas y sin camiseta desde la playa y no les han dicho nada. El servicio de transportes de la Comunitat Valenciana ya ha anunciado que investigarán el caso.