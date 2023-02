En los últimos años ha perdido hasta 40 kilos, por lo que su peso se ha reducido de forma notable. ¿Cómo lo ha conseguido Alberto Chicote? Su secreto no es otro que dieta y deporte, pero sobre todo constancia. Sin esfuerzo, tal y como ha contado en el nuevo programa de LaSexta, La Roca, da igual que hagas mil planes de alimentación: no surtirán efectos.

"Yo he perdido hasta 40 kilos, poquito a poco, al trantran. Empecé con un programa que emitimos en esta casa que se llamaba 'Dietas a examen' y me sometí a una que consistía en alimentarme mejor y en hacer ejercicio de un modo habitual", algo bastante importante para conseguir llevar una vida saludable; "de esto hace ya varios años. Desde entonces, no ha pasado ni un día en el que nadie me haya preguntado qué he tomado para perder peso", confesó el conocido cocinero.

Martes 19 de octubre, tras @El_Intermedio , atacamos las “dietas peligrosas” en @telovasacomer .

Y entre ellas las “pastillas milagrosas” que son… PELIGROSISIMAS!!

Y le seguimos la pista a esos que usan mi nombre e imagen para vender pastillas… Terrible!! pic.twitter.com/wLIf1Mpvkf — Alberto Chicote (@albertochicote) 18 de octubre de 2021

Esto último parece molestarle, porque como bien apuntó, él no se ha tomado ningún producto milagro: "mi consejo es que vayas a un profesional médico de nutrición", el especialista encargado de ponerte un plan de alimentación acorde a tus necesidades y sin la necesidad de restringir los nutrientes más esenciales.