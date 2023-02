Existen diferentes productos del catálogo de Lidl que han llamado la atención entre sus usuarios y actualmente gozan de buena prensa. La empresa de supermercados ha puesto a la venta una serie de artículos pensados para ahorrar espacio en tu casa. La idea de los supermercados es ayudar a aquellos usuarios con pisos no demasiado grandes.

Están pensados para hacer más fácil la rutina diaria y tienen que ver con las tareas domésticas; en concreto, la colada. La realidad es que lavar la ropa implica a veces espacio y tener a disposición diferentes elementos: lavadora, tendedero o plancha, entre otros.

Por ello el supermercado ha sacado a la venta una cesta para la colada de Lidl: su principal característica es que es plegable, con lo que se puede guardar con facilidad en los diferentes armarios que tengas en casa. Lo mejor es su precio: se puede comprar online al precio de 5.99 euros la unidad.

Características de la cesta para la colada de Lidl

Es plegable Está elaborada con material muy resistente Compuesto por un 67% de poliéster Y además un 33% de algodón Dispone de asas

Podrás acceder a su compra en la web de Lidl y existen tres modelos diferentes: Laundry Rules, Smells like, When I said. Su carga máxima es de 10 kg y su capacidad es de 45 litros. Sus dimensiones, por otra parte, son: 35x55 cm y tiene un peso en vacío del 0.47kg.