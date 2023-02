Más novedades en Mercadona. El supermercado valenciano sigue incorporando nuevos productos a sus estanterías y entre ellos, uno de los que más triunfa es la cerveza. Su bajo precio hace que sea una opción muy socorrida por jóvenes y adultos. Además, la gente siempre se ha preguntado cómo es posible que por algo más de 20 céntimos, puedas tener una cerveza de bastante calidad. Entre los usuarios, una de las grandes dudas es de dónde proviene la bebida.

En ese afan investigador, los propios clientes han descubierto la marca que hay detrás. Es una conocida cervecera belga denominada Brouwerij Martens. Los usuarios no hay dado crédito: "Me parece increíble que una cerveza tan barata pueda ser belga, no me lo creo", apunta un lector. Es uno de los productos estrella del supermercado valenciano. Todo el mundo ha comprado y bebido en alguna reunión familiar o de amigos la cerveza de Mercadona. Steinburg se ha convertido en uno de los productos más famosos y carismáticos de esta cadena de supermercados. De hecho para muchos está considerada como la mejor cerveza de marca blanca que hay actualmente en el mercado.

Es cierto que con la cerveza ocurre lo mismo que con otros alimentos o productos, las modas y los gustos importan mucho en el éxito o no de los mismos. En el caso de la Steinburg todo el mundo coincide en que su precio y sabor es inigualable. Cada consumidor está claro que tiene su propio gusto, pero Mercadona ha conseguido llegar a muchos clientes y fidelizarlos para cuando quieren una buena y barata cerveza.

La producción de esta cerveza se realiza en la plante de Salem en Valencia por la empresa Font Salem. Los ingredientes son agua, maíz, malta de cebada, extracto de lúpulo y colorante E-150 La empresa valenciana, con más de 25 años de experiencia en el sector, es una de las más fuertes en el panorama peninsular.

Productos propios que son de éxito

Uno de los factores que diferencian a Mercadona de su competencia es la calidad que ofrecen sus productos de su marca blanca, que dependiendo del producto y del sector al que pertenezca puede ser Deliplus, Bosque Verde o Hacendado. La propia cerveza tiene hasta su variedad clásica, con una lata de color rojo. No es baladí que siendo una cerveza de marca blanca haya sido premiada en numerosos certámenes e incluso para la OCU es la mejor. La Steinburg de Mercadona tiene un volumen de alcohol de 4’8%, es del tipo lager y su precio suele estar situado en los 23 céntimos por lata de 33 cl. Su famosa lata verde oscuro ha superado a otras marcas como Mahou, Heineken o Carlsberg, que curiosamente cuentan con un empaquetado similar por el verde.