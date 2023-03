El conocido presentador Christian Gálvez ha dejado a todos sin palabras en una de las últimas emisiones de 25 palabras.

El presentador ha revelado que tiene un primer nombre que hasta la fecha no había trascendido y que ha sorprendido a todos sus seguidores. El mostoleño se ha abierto en canal y ha contado una de sus cosas personas personales que hasta la fecha no eran públicas: su verdadero nombre es Carlos Christian, un apelativo con historia para el mostoleño.

"Yo no solo me llamo Christian", comenzó destacando el presentador para sorpresa de muchos. "Todo esto viene porque mi madre es de La Línea de la Concepción (Cádiz) y estaba acostumbrada a ver todos los ingleses y tal. Y yo me iba a llamar Paul", explicó el presentador en un concurso en el que todos los participantes estaban contando algunas de sus anécdotas personales.

La historia más controvertida del pasado de Christian Gálvez

Todo cambió en los meses de embarazo. "De repente escuchó Christian. Oh, Christian. Christian es... muy bien", reaccionó su madre. Algo que siempre le contó. En la pila bautismal, de repente, el nombre del personaje televisivo sufrió otra modificación de última hora.

El cura, al saber que el nombre finalmente elegido era Christian, se negó. "No, Christian no que no tiene santo", dijo. Y entonces sus padres se quedaron sin palabras, casi sin capacidad de reacción. ¿Qué hicieron entonces? Como su padre se llamaba Juan Carlos, utilizaron su segundo nombre para complementar el primero. "Carlos Christian". Amén.