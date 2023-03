El invierno es duro. Hace frío, el día es muy corto... y las facturas se disparan. La falta de luz solar y de calor se suplen con lámparas y electrodomésticos y la luz que los alimenta no nos sale gratis. Una buena estufa que caliente la casa generalmente consume mucho.

La temperatura es un pilar para tu salud y no debes escatimar en ella. Lo que tienes que hacer es encontrar la fórmula para ahorrar en gastos sin que eso te condene a pasar frío dentro de tu propia casa. Y el equilibrio se halla en formas alternativas para calentar el hogar.

Leroy Merlin pone a la venta una estufa que no necesita electricidad

La cadena francesa de bricolaje, construcción, decoración y jardinería tiene mucha variedad en sus productos. Entre ellos hay una estufa muy particular que no utiliza electricidad y, por tanto, no repercute en la factura de la luz. Tampoco emplea combustibles contaminantes.

Se trata de la estufa de bioetanol PURLINE Etna. Esta fuente de energía procede de residuos agrícolas o urbanos, generalmente de plantas como la caña de azúcar o de cereales. Se introduce este líquido y la estufa calienta tu casa eficazmente sin tener que enchufarla a la luz.

Una inversión interesante para este invierno

No es un producto barato: cuesta 599 euros, envío incluido. Sin embargo si te paras detenidamente a pensarlo ahorrarás a medio y largo plazo. Leroy Merlin también ofrece la posibilidad de financiar la compra y vende packs de bioetanol líquido para esta estufa a precios muy económicos. Date prisa, porque cada vez que sale una remesa se agota rápido.

Otro aspecto a destacar es que es muy bonita y encaja con las estéticas que se buscan ahora en las casas con su marco negro de acero. Sus dimensiones son considerables: 54x90x16'5 centímetros. Dispone de un depósito de 2'4 litros y su autonomía es de tres horas. Una revolución en la calefacción.