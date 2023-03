La mayoría de las personas, sobre todo las que no viajan prácticamente cada semana en avión, lo primero que hacen antes de sacarse un billete es comprar precios. Y ahí es donde Ryanair suele destacar por encima del resto.

Nuestra misión es la de ahorrarnos el máximo dinero posible en cada desplazamiento, ya que simplemente por llegar al aeropuerto o para irnos de él, es probable que tengamos que abonar ya algo. Que si gastos de gestión. Que si precio por maleta. Que si sólo puedes llevar un bulto en cabina. Recuerda que incluso te cobran si quieres uno u otro sitio. Todo son gastos.

La aerolínea irlandesa ha roto el mercado con sus aviones de calidad más que mejorable y es que no caben más asientos. Además, te ametrallan con comidas, bebidas, objetos de regalo y hasta el típico rasca y gana. No es muy habitual que un pasajero español pague por nada de eso, dado que el precio es bastante alto, pero alguno hay.

¿Por qué más te puede cobrar Ryanair?

Está claro que no te van a cobrar más por guapo o feo, aunque más te vale no faltar mucho a la higiene o te pueden bajar del avión antes de tiempo. Tampoco podrás montar si vas pasado de alcohol o alguna otra sustancia. Volviendo a los cobros, queda claro que Ryanair no deja de buscar opciones con las que rascar algunos euros más a sus pasajeros. Y como nada sorprende, las redes sociales comenzaron a especular con nuevos gastos ajenos al billete en sí.

¿Cobrar cada vez que vayas al baño en un avión de Ryanair? La teoría fue tomando forma e incluso la compañía echó leña al fuego colgando un vídeo en el que se podía escuchar una frase que podía hacer saltar las alarmas: "Puede ser que sí o que no". Sin duda, se trataba de una broma. Por ahora.

