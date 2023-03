La sexta edición de La Isla de las Tentaciones está superando todas las expectativas con bastante holgura. El ‘reality’ de Telecinco pasará a la historia de la televisión o, al menos esta edición como la de mayor número de relaciones sexuales e infidelidades entre sus participantes.

La aventura en República Dominicana, lejos de ser una prueba para las parejas, se ha convertido en el paraíso de la lujuria y el desenfreno. Que oye, está muy bien, pero parece que ninguno de los cinco chicos y chicas que entraron con pareja vayan a salir con la misma persona. Aunque todavía que muchísima tela que cortar en esta sexta edición de La Isla de las Tentaciones.

Aunque varias parejas se han saltado las normas y han caído en alguna infidelidad, incluso a las primeras de cambio, la relación que más juego está dando es la de David con María. El participante y la tentadora suben la temperatura cada vez que aparecen en pantalla. Sensualidad, buen rollo, besos, caricias… y sexo.

David y María, la relación más caliente de La Isla de las Tentaciones

Si alguien estuvo rápido a la hora de tener sexo en Villa Playa han sido David y María. Ambos protagonizaron las primeras imágenes subidas de tono de la sexta edición de La Isla de las Tentaciones.

Un vídeo que no dejaba nada a la imaginación. Tonteo, conversación... besos en la cama, poca ropa por el calor del momento (igual que estén en República Dominicana también influye)... y después el movimiento del edredón resuelve todas incógnitas que pudieran haber.

De hecho estas duras imágenes que tuvo que ver Elena, visiblemente tocada en su Hoguera, terminaron por mandar al traste la relación. Al menos así lo asegura Elena al ver que David se lo está pasando de cine en La Isla de las Tentaciones con María.

David, otro que va a usar lo del freno, lo de intentar pararse para excusarse #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/S2bUCz3tZN — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) 6 de febrero de 2023

El nuevo paso de David y María en Villa Playa

Por otro lado David sigue ajeno a las palabras de Elena en su hoguera, la chica con la que entró en la isla, porque pareja ya no son, al menos para ella. Así que el concursante sigue a lo suyo con María en Villa Playa, tanto que parece que los sentimientos se aceleran. "Hacía mucho tiempo que no se sentía así con una chica", ha asegurado él en las imágenes emitidas en el último programa de La Isla de las Tentaciones.

Sin embargo en el caso de la 'despampanante' María (ver imágenes) parece que la tentadora se ha pillado de verdad por el bueno de David: "Me estoy empezando a pillar por ti un poco...", mientras David le contaba sus dudas con Elena (al parecer está relacionada con un futbolista).

Todavía quedan muchos capítulos para saber qué desenlace tendrá la sexta edición de La Isla de las Tentaciones, pero desde luego, el romance, lío o como quieran llamarlo entre David y María está dando mucho juego.

La pareja 'valenciana' de la sexta edición del reality de Mediaset también está dejando momentos para la historia del programa. Primero a Adrián le pusieron las imágenes del beso de su novia con el italiano en la hoguera Él se rompió y parece ser que fue esa misma noche en la que se dejó llevar y acabó liándose con Keyla.

Sin embargo en la siguiente hoguera, fue Naomi la que tuvo que presenciar los besos de su novio y su reacción se hizo viral. "No, no... por favor, no lo quiero ver, eh. Así de claro te lo digo", dijo al intuir lo que se venía. "¡Ay, qué asco! ¡Co**!", remató tras ver cómo Keyla se lanzaba encima de Adrián y le besaba.