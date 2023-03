La Isla de las Tentaciones nunca defrauda. Por lo menos si lo que necesitas para no defraudarte es ver cornamentas por uno y otro lado. Tal y como te contamos recientemente, filtramos la lista de cuernos de la sexta edición de La Isla de las Tentaciones. Entre todas ellas está la ya conocida entre David y María. Pero, ¿quién es realmente esta chica?, ¿qué estudios tiene y cuántas veces se ha sometido a operaciones de estética?

Fueron los primeros en dar rienda suelta a sus pasiones. Él llegó a la isla dispuestísimo a ponerle los cuernos a la pobre Elena, también conocida (por ellos mismos) como 'Barbie'. A María le hizo gracia el pequeño Ken (David), quizá por aquello de que no habla mucho y sólo pone caras raras. A los pocos días de conocerse ya hubo fiesta, baile y sexo.

Ella se llama María Aguilar, una despampanante chica malagueña de 23 años que disfruta mucho de este tipo de programas. Antes de participar como tentadora en La Isla de las Tentaciones ya quiso ganarse cierta fama en 'Baila conmigo', un programa que triunfó menos que el brócoli en un buffet libre infantil.

Estudios y operaciones de estética de María

María estudia Derecho. Lo hace con calma y sin verse ejerciendo como abogada en el futuro, ya que ha dejado de lado los estudios para meterse en el mundo de la telebasura y el famoseo de segunda. En cualquier caso, asegura que le "abrirá muchas puertas". Vamos, que no se aclara.

Ella se ve estupenda y es que no es para menos, dado el éxito que tuvo en la villa de los cuernos. Su apariencia explosiva no le sirvió para ganarse desprecios e insultos varios, tanto de las redes como de otras participantes. "Tengo el pecho operado y los labios, con ácido, y ya está. Está diciendo todo el mundo que toda la cara operada...", dijo en el canal de Mtmad (esos canales televisivos de Mediaset que no ve casi nadie) de su amiga Mayka, una exconcursante que también puso cuernos en el pasado.