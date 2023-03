'La Ruleta de la Suerte' es uno de los pocos programas blancos que triunfan en la televisión. Barato, simpático, sin polémicas y para toda la familia, el espacio presentado por Jorge Fernández podría sufrir cambios importantes. Por lo menos eso es lo que desean numerosos seguidores del programa de Antena 3.

Jaime Padilla dejó Iguana Tango para versionar canciones

El primer nombre marcado en rojo es el de Joaquín Padilla, que ya te hemos contado en otras ocasiones que habría sido despedido hace tiempo si de la audiencia dependiera. No hay más que revisar las redes sociales. A su vez, ya empezó una recogida de firmas en change.org para solicitar su despido de 'La Ruleta de la Suerte'. Quien fuera cantante de Iguana Tango perdió su magia (quien tuvo no retuvo) y prácticamente toda versión que realiza, la estropea soberanamente.

Laura Moure en la lista negra

La azafata, modelo y actriz es, junto a Jorge Fernández, la cara amable del programa. De hecho, su trabajo es tan absurdo que hay quien pide su despido: "Pues que no despidan a la azafata del programa que su único trabajo consiste solamente en pulsar las putas lucecitas de las letras, manda cojones". Su sola presencia es la sonrisa del programa, sobre todo cuando muestra su sorpresa ante fallos garrafales de algunos participantes.

La madrileña se ha ido haciendo un hueco frente a las cámaras participando en series como 'Al filo de la ley' u 'Hospital central', aunque también apareció en la película 'Combustión'. Es evidente que no causa el rechazo en pantalla de presentadoras como Carlota Corredera, pero con este panorama, no sería descartable que terminara dando el salto definitivo al cine y dejara de pasearse frente a un panel que no le necesita.