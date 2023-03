La casa tiene algunos rincones muy difíciles de limpiar. El horno, la campana extractora de humos, las esquinas del suelo, los espejos... pero hay uno que se lleva la palma: los rieles de las ventanas y las puertas correderas.

Al estar más escondidos suelen ser los grandes olvidados, pero la suciedad en este lugar es un problema. Más que por estética, por funcionalidad. Y es que si se acumula mucha porquería las ruedas tendrán cada vez más dificultad para moverse cuando abras y cierres la ventana, pudiendo atrancarse. Y reparar eso es tremendamente complicado.

Así es como puedes limpiar la suciedad de los rieles

El gran error que se suele cometer es intentar limpiar estos rincones con un pincel o metiendo los dedos con una toallita. Con estos métodos puedes retirar la suciedad más superficial, pero no se limpia bien la guía. El utensilio apropiado para ello es un estropajo que tenga una esponja por un lado y un estropajo verde por el otro. Como los que puedes usar para lavar los platos y utensilios de cocina, vaya.

Este método lo sugiere Annie Méndez y no tiene desperdicio. Los pasos son los siguientes:

Colocar el estropajo encima de la guía Marcar con un rotulador los puntos del estropajo que tocan los bordes de las guías Cortar por las líneas para conseguir que el estropajo encaje perfectamente en el tamaño del riel Aplicar tu producto de limpieza de confianza a la guía Mojar el estropajo Introducir el estropajo con la cara más agresiva hacia abajo Mover de lado a lado del riel Secar con un paño y no cerrar la ventana mientras haya agua

Mucho más fácil de lo que esperabas, seguro. Y con resultado impecable, ya que el estropajo limpia lo más sucio de abajo con la zona más agresiva y se ajusta perfectamente a las paredes con la parte esponjosa. Si no has conseguido que encaje bien en la parte baja de la guía prueba a darle la vuelta y no deberías tener problemas.

Otros trucos para que tus ventanas queden como los chorros del oro

Este método que te hemos contado te librará de limpiar durante un tiempo, pero debes seguir fijándote y repetirlo cada vez que se acumule la suciedad para que no se atranquen las ruedas. Un consejo extra que te damos es que si la anchura del estropajo es el doble o más que la de la guía hagas dos trozos para ahorrar, teniendo siempre en cuenta que como puedes apretar la esponja es mejor pasarte un poco que quedarte corto con el tamaño del trozo.

Por último te adjuntamos otros trucos para limpiar los cristales y toda la ventana o la puerta corredera esté impecable.